Stand: 18.09.2023 16:21 Uhr VfB Oldenburg: Kilic erneut Cheftrainer

Fuat Kilic kehrt zum Fußball-Regionalligisten VfB Oldenburg zurück. Der 50-jährige Fußballlehrer wird erneut Cheftrainer der "Blauen". Bereits von März bis Juni hatte er den damaligen Drittligisten trainiert. "Ich freue mich auf den VfB und Oldenburg", sagt er. Bereits nach dem Ende der vergangenen Saison hätte der VfB die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Trainer gerne fortgesetzt, so der Club in einer Pressemitteilung. Kilic habe sich dagegen entschieden. Der Kontakt nach Oldenburg und zum VfB sei aber nie abgerissen, so Kilic. | 18.09.2023 16:11