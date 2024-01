Stand: 04.01.2024 15:42 Uhr Verteidigerin Sara Agrez wechselt von VfL Wolfsburg zum 1. FC Köln

Abwehrspielerin Sara Agrez kehrt dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach eineinhalb Jahren den Rücken. Wie der Pokalsieger und Vizemeister am Donnerstag mitteilte, wechselt die 23-Jährige zum Ligarivalen 1. FC Köln. Der ursprünglich noch bis 2025 datierte Vertrag mit der Slowenin sei auf ihren Wunsch aufgelöst worden, hieß es. Agrez war im Sommer 2022 von Turbine Potsdam zu den "Wölfinnen" gewechselt, konnte sich am Mittellandkanal aber nicht durchsetzen. Sie kam lediglich neunmal für den VfL in der Bundesliga zum Einsatz. | 04.01.2024 15:42