Verteidiger Saliakas verlängert Vertrag beim FC St. Pauli

Der griechische Nationalspieler Manolis Saliakas bleibt über die bevorstehende Saison der Fußball-Bundesliga hinaus beim FC St. Pauli. Wie der Aufsteiger mitteilte, verlängerte der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger seinen Vertrag vorzeitig. Über die genaue Laufzeit machten die Hamburger keine Angaben. "Manolis hat die Erwartungen, die wir bei seiner Verpflichtung in ihn gesetzt haben, in den vergangenen beiden Jahren absolut erfüllt", sagte Sportchef Andreas Bornemann. Saliakas war 2022 vom griechischen Erstligisten PAS Giannina an die Elbe gewechselt und hat sich zum Stammspieler entwickelt. | 09.07.2024 11:45