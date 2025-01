Stand: 23.01.2025 11:13 Uhr VW will den VfL Wolfsburg weiter finanzieren

Der Volkswagen-Konzern will den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg trotz seines milliardenschweren Sanierungsprogramms weiter unterstützen. "Wir stehen fest zu unserem Engagement beim VfL Wolfsburg. Bei den Frauen, bei den Männern und auch in der Jugend. Der Verein ist wichtiger Bestandteil von Volkswagen", sagte VW-Chef Oliver Blume in Interviews mit Wolfsburger Medien. Die VfL Wolfsburg GmbH gehört zu 100 Prozent dem Konzern. Vor dieser Saison waren die Zuwendungen von rund 70 auf knapp 80 Millionen Euro erhöht worden. | 23.01.2025 11:11