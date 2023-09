Stand: 04.09.2023 10:30 Uhr U21-Nationalelf: Rothe und Tresoldi nachnominiert

Die Zweitliga-Fußballer Tom Rothe (Holstein Kiel) und Nicolo Tresoldi (Hannover 96) sind für die anstehenden U21-Länderspiele nachnominiert worden. U21-Coach Antonio Di Salvo reagierte damit auf den verletzungsbedingten Ausfälle. Der DFB-Nachwuchs testet am Freitag in Saarbrücken gegen die Ukraine, am 12.September findet das erste EM-Qualifikationsspiel im Kosovo statt. Zum Kader zählen in Bright Arrey-Mbi (Hannover 96), Colin Kleine-Bekel (Holstein Kiel) und Nick Woltemade (Werder Bremen) drei weitere Nordprofis.. | 04.09.2023 10:30