Stand: 23.06.2023 21:05 Uhr U21-Handballer bei WM souverän zum Gruppensieg

Die deutschen U21-Handballer haben bei ihrer Heim-WM mit weißer Weste den Einzug in die Hauptrunde geschafft. Zum Vorrundenabschluss gewann die Mannschaft um Kapitän Renars Uscins von der TSV Hannover-Burgdorf in Hannover gegen Algerien mit 33:22 (16:12) und hat als verlustpunktfreier Gruppensieger nun beste Chancen im Kampf um das Viertelfinale. In der zweiten Turnierphase geht es nun am Sonntag gegen Titelverteidiger Frankreich und am Montag gegen Kroatien. | 23.06.2023 21:04