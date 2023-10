Stand: 05.10.2023 22:22 Uhr Turnen: Tobas Kreuzband "nur" angerissen

Beim deutschen Turner Andreas Toba hat sich zwar der befürchtete erneute komplette Kreuzbandriss nicht bestätigt. Dennoch muss der Niedersachse nach seiner Verletzung kurz vor der WM in Antwerpen um die Teilnahme an der Olympischen Spielen im kommenden Jahr bangen. Wie der 32-Jährige bei Instagram mitteilte, hat er sich das Kreuzband im rechten Knie angerissen: ""In der Hoffnung, dass das Kreuzband sich vernarbt und ich ohne OP auskomme, werde ich die nächsten sechs bis zehn Wochen aussetzen." | 05.10.2023 22:20