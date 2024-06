Stand: 06.06.2024 14:16 Uhr Türkei mit öffentlichem Training in Barsinghausen

Die türkische Nationalmannschaft wird am 12. Juni ein öffentliches Training im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen bestreiten. Ab 11.30 Uhr bittet der italienische Trainer Vincenzo Montella seine Spieler, die während der EM ihr Quartier im Sporthotel Fuchsbachtal haben, zu den Übungen. Zugang zum Stadion wird es nur über Eintrittskarten geben, die der Niedersächsische Fußballverband (NFV) kostenlos an örtlichen Schulen verteilt. Einen öffentlichen Vorverkauf oder eine anderwertige Möglichkeit des Ticketerwerbs werde es nicht geben, teilte der Verband mit. | 06.06.2024 14:22