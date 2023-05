Stand: 13.05.2023 11:42 Uhr Triathlon in Yokohama: Nina Eim verpasst knapp Top Ten

Um fünf Sekunden hat Triathletin Nina Eim (Itzehoe) beim Rennen der World Triathlon Championship Series in Japan die Top Ten verpasst. Nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Schwimmen belegte die 24 Jahre alte Sprint-Europameisterin von 2022 den elften Rang. Eim benötigte am Sonnabend 1:55:35 Stunden für die Strecke in Yokohama. | 13.05.2023 11:41