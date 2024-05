Stand: 18.05.2024 14:46 Uhr Triathlon: Schomburg komplettiert deutsches Olympia-Team

Jonas Schomburg hat sich als dritter und letzter Triathlet für das deutsche Olympia-Team qualifiziert. Durch seinen dritten Rang beim Weltcup im usbekischen Samarkand ist der 30 Jahre alte Hannoveraner in der internen Ausscheidungsrangliste nicht vom dritten Rang zu verdrängen. Sein Rivale, der gebürtige Quickborner Lasse Nygaard Priester, kann nach seinem 35. Platz in Usbekistan beim letzten Qualifikations-Wettkampf am letzten Mai-Wochenende in Cagliari nicht mehr das Olympia-Ticket buchen. | 18.05.2024 14:38