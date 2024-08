Stand: 14.08.2024 15:55 Uhr Trauerfeier für langjährigen Werder-Manager Willi Lemke im Bremer Dom

Mit einer Trauerfeier im Bremer Dom soll an den ehemaligen Werder-Manager und Bremer Senator Willi Lemke erinnert werden. Das gemeinsame Gedenken des Vereins und der Stadt werde voraussichtlich am 23. August stattfinden, sagte Martina Lange, Leiterin der Domkanzlei am Mittwoch. Zuerst hatte das Portal "Deichstube" darüber berichtet. Der langjährige Fußball-Manager des SV Werder, ehemalige Bildungs- und Innensenator von Bremen sowie Sonderberater des UN-Generalsekretärs war nach Angaben seiner Familie am Montag an den Folgen einer Hirnblutung gestorben. | 14.08.2024 15:55