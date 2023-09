Stand: 25.09.2023 09:48 Uhr Trauer um frühere Handball-Nationaltorhüterin Sabine Bothe

Der Deutsche Handballbund trauert um die frühere Weltklasse-Torhüterin Sabine Bothe. Die aus Havelberg (Sachsen-Anhalt) stammende Ex-Nationalspielerin ist überraschend am vergangenen Donnerstag im Alter von 63 Jahren gestorben. Das teilte der DHB am Montag mit. Bothe, Mutter eines erwachsenen Sohnes, lebte zuletzt in ihrer Wahlheimat Österreich. In ihrer aktiven Karriere bestritt sie 236 Länderspiele für die Auswahl der DDR und die gesamtdeutsche Nationalmannschaft, mit der sie ihre größten Erfolge feierte. Auf den WM-Titel 1993 folgte 1994 in Berlin Silber bei der Heim-EM. Auf Vereinsebene gewann Bothe mit TuS Walle Bremen mehrere nationale Titel sowie 1994 den Europapokal der Pokalsieger. | 25.09.2023 09:46