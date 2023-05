Stand: 16.05.2023 12:22 Uhr Trauer um Werder-Legende Röntved

Er war einer der größten Bremer Fußballer der 1970er-Jahre und wurde von Trainer Otto Rehhagel als "Werders Beckenbauer" geadelt. Nun ist Per Röntved in seiner dänischen Heimat gestorben. Wie der Sender TV3 berichtete, erlag der 74-Jährige einem Krebsleiden. Der damalige Kapitän und Libero der dänischen Nationalmannschaft kam 1972 an die Weser und absolvierte bis 1979 rund 220 Pflichtspiele für die Hanseaten, in denen er 43 Tore erzielte. | 16.05.2023 12:21