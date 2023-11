Stand: 29.11.2023 11:48 Uhr Training beim FC Hansa Rostock: Schnee zwingt DFB-Fußballerinnen zum Umzug

Die deutschen Fußballerinnen haben in der Vorbereitung auf das Nations-League-Spiel am Freitag (20.30 Uhr) in Rostock gegen Dänemark mit den Witterungsbedingungen an der Ostsee zu kämpfen. Weiterer Neuschnee sorgte dafür, dass das DFB-Team für das Training auf den Platz des Hansa Rostock ausweichen musste. Am Vortag hatte die Mannschaft auf dem Gelände des SV Wittenbeck auf einer Schneedecke trainiert. "Das mussten wir annehmen, aber wir haben uns da nicht groß beirren lassen", sagte Nationaltorhüterin Merle Frohms. | 29.11.2023 11:47