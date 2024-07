Stand: 11.07.2024 12:19 Uhr Toni Kroos ist Deutscher Fußball Botschafter 2024

Toni Kroos hat die Publikums-Wahl zum Deutschen Fußball Botschafter 2024 gewonnen. Sechs Tage nach seinem Karriereende wurde der in Greifswald geborene langjährige Mittelfeldspieler von Real Madrid in der Kategorie Publikumspreis von den Fans zum Sieger gekürt. Der 34-Jährige bekam 71,8 Prozent der abgegebenen Stimmen und lag damit deutlich vor der zweitplatzierten Torhüterin Ann-Katrin Berger von NJ/NY Gotham FC (12,6 Prozent) und Real-Madrid-Star Antonio Rüdiger (9,8 Prozent). Insbesondere sein Engagement bei Real Madrid machte ihn zum "Aushängeschild des deutschen Fußballs", hieß es in einer Mitteilung der Organisatoren. Würdigung Toni Kroos | Reaktionen zum Karriereende | 11.07.2024 12:06