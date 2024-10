Stand: 21.10.2024 20:42 Uhr Toni Kroos: "Bin nicht der Typ" für ein Abschiedsspiel

Toni Kroos hat im Gegensatz zu seinem Weltmeister-Kollegen Lukas Podolski kein Interesse an einem eigens für ihn organisierten Abschiedsspiel. Dafür sei er nicht der Typ, sagte der gebürtige Greifswalderr bei "ran.de". "Ich hatte mein Abschiedsspiel hier in Madrid, was ja noch ein Ligaspiel war, also kein organisiertes Spiel für mich. Aber irgendwie gefühlt schon, zumindest was die Fans daraus gemacht haben. Aber jetzt nochmal ein Abschiedsspiel für mich organisieren, da bin ich nicht der Typ für", erklärte er. | 21.10.2024 20:42