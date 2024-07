Stand: 31.07.2024 16:11 Uhr Tischtennis: Ovtcharov verliert Achtelfinal-Krimi

Der ehemalige Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov ist beim olympischen Tischtennis-Turnier trotz einer herausragenden Aufholjagd in einem Achtelfinal-Krimi ausgeschieden. Der in Hameln aufgewachsene 35-Jährige verlor gegen den erst 17 Jahre alten Franzosen Felix Lebrun mit 3:4 und hat keine Chance mehr auf seine dritte Einzelmedaille bei Olympischen Spielen. Ovtcharov hatte schon mit 0:3 zurückgelegen. Er war der letzte Deutsche in der Einzelkonkurrenz der Männer. | 31.07.2024 16:10