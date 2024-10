Stand: 10.10.2024 15:41 Uhr Testspiele: FC St. Pauli verliert bei Hannover 96 - Kiel siegt klar

Auch zwei Treffer von Scott Banks haben die Niederlage des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli im Test beim Zweitligisten Hannover 96 nicht verhindert. Der 23 Jahre alte Stürmer erzielte beim 2:3 (1:1) in Hannover in der 29. und 51. Minute die Treffer für die Hamburger in einer ansehnlichen Partie. Für die Gastgeber war Andreas Voglsammer (38., 49.) zweimal erfolgreich. Das Siegtor erzielte Thaddäus Momuluh (55.). Auf beiden Seiten kamen vor allem Spieler zum Einsatz, die bislang wenig Einsatzzeiten in dieser Saison hatten. Holstein Kiel testete gegen den dänischen Erstligist Silkeborg und gewann mit 5:0. | 10.10.2024 15:34