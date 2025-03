Stand: 19.03.2025 17:38 Uhr Testspiel: FC St. Pauli mit 0:0 bei Hertha BSC

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli ist am Mittwoch in einem Testspiel beim Zweitligisten Hertha BSC nicht über ein 0:0 hinausgekommen. In der ausgeglichenen Partie vor knapp 2.000 Zuschauern im Amateurstadion von Hertha besaßen die klassenhöheren Hamburger zwar die größeren Möglichkeiten, doch auch Hertha agierte in einigen Situationen gefährlich. Bei St. Pauli feierten Connor Metcalfe und Robert Wagner ihr Comeback nach langer Verletzungspause. | 19.03.2025 17:35