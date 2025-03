Stand: 20.03.2025 09:24 Uhr NBA: Schröder siegt mit Detroit Pistons in Miami

Das Play-off-Comeback für Dennis Schröders Detroit Pistons nimmt immer schärfere Konturen an. Der deutsche Basketball-Weltmeister gewann mit seinem Team bei Miami Heat 116:113 und vergrößerte das Polster zu Rang sieben in der Eastern Conference der NBA weiter. Der gebürtige Braunschweiger Schröder kam gegen Miami wie gewohnt von der Bank und legte in 19 Minuten acht Punkte auf, steuerte drei Assists bei und holte einen Rebound. | 20.03.2025 09:12