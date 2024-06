Stand: 19.06.2024 09:41 Uhr FC Hansa Rostock testet gegen dänischen Club Randers FC

Drittligist FC Hansa Rostock hat ein weiteres Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison vereinbart. Am Sonnabend, 13 Juli, gastiert um 14.30 Uhr der dänische Erstligist Randers FC im Volksstadion. Der Verein spielt seit zwölf Jahren ununterbrochen in der höchsten Spielklasse in Dänemark und war 2021/2022 sogar international in der Europa Conference League vertreten. Für den Hansa beginnt die neue Saison in der Dritten Liga am ersten August-Wochenende. Sommerfahrplan | 19.06.2024 09:20