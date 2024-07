Stand: 28.07.2024 13:27 Uhr Tennisspielerin Tamara Korpatsch bei Olympia ausgeschieden

Tamara Korpatsch hat den Sprung in die zweite Runde des olympischen Tennisturniers in Paris verpasst. Die Hamburgerin verlor am Sonntagmittag gegen die Chinesin Wang Xinyu mit 2:6, 1:6. Eine noch deutlichere Niederlage hatte zuvor Tatjana Maria (Bad Saulgau) kassiert. Sie unterlag der Argentinierin Maria Lourdes Carle mit 0:6, 0:6. | 28.07.2024 13:27