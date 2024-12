Stand: 09.12.2024 20:39 Uhr Tennisspielerin Ella Seidel in Limoges ausgeschieden

Die Hamburgerin Ella Seidel ist beim WTA-Tennisturnier im französischen Limoges in der ersten Runde augeschieden. Die 19-Jährige verlor am Montag ihre Auftaktpartie bei der Hartplatzveranstaltung gegen die Lokalmatadorin Carole Monnet mit 4:6, 4:6. Zweite deutsche Starterin in Limoges neben Seidel ist Tamara Korpatsch. Die Hamburgerin trifft in ihrem Erstrundenspiel am Dienstag auf die topplatzierte Russin Ekaterina Alexandrova. | 09.12.2024 20:39