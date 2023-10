Stand: 25.10.2023 21:11 Uhr Tennis in Wien: Zverev souverän ins Viertelfinale

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien problemlos das Viertelfinale erreicht. Der an Nummer fünf gesetzte Hamburger setzte sich in der österreichischen Hauptstadt gegen den Briten Cameron Norrie mit 6:2, 6:4 durch. In der nächsten Runde trifft der 26-Jährige entweder auf den Russen Andrej Rublev oder den Italiener Matteo Arnaldi. Für Zverev geht es um wichtige Punkte für das ATP-Saisonfinale der besten Acht in Turin (13. November). Derzeit liegt er im "Race" auf Rang sieben. | 25.10.2023 21:10