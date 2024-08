Stand: 19.08.2024 08:22 Uhr Tennis: Zverev verpasst Finale von Cincinnati

Alexander Zverev hat das Finale beim ATP-Masters in Cincinnati verpasst. Deutschlands bester Tennisprofi musste sich am Sonntag in einem dramatischen und hochklassigen Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner mit 6:7 (9:11), 7:5, 6:7 (4:7) geschlagen geben. Dennoch sammelte der Hamburger, der das Turnier 2021 gewinnen konnte, vor den am 26. August beginnenden US Open viel Selbstvertrauen. Zuletzt hatte Zverev mehrere Rückschläge verkraften müssen, auch gesundheitlich wirkte er dabei anfällig. | 19.08.2024 08:22