Stand: 15.05.2024 22:56 Uhr Tennis: Zverev trotz Schrecksekunde im Halbfinale von Rom

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev kommt eineinhalb Wochen vor dem Start der French Open immer besser in Fahrt. Beim ATP-Masters in Rom schlug der Hamburger den US-Amerikaner Taylor Fritz trotz einer frühen Schrecksekunde souverän und zog ins Halbfinale ein. Er trifft dort am Freitag auf den Überraschungsmann Alejandro Tabilo aus Chile. 6:4, 6:3 hieß es am Ende gegen den Weltranglisten-13. Fritz. Zverev musste sich nach seinem Sturz an der linken Hand zwar behandeln lassen, konnte das Match aber offenbar ohne größere Schmerzen fortsetzen. | 15.05.2024 22:55