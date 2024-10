Stand: 09.10.2024 16:27 Uhr Tennis: Zverev scheitert in Shanghai im Achtelfinale

Tennisprofi Alexander Zverev ist am Mittwoch im Achtelfinale des Masters in Shanghai ausgeschieden. Der Hamburger unterlag dem ungesetzten Belgier David Goffin 4:6, 5:7. Gegen den einstigen Weltranglistensiebten hatte der Olympiasieger von Tokio vor allem zu Beginn des Matches enorm mit den Returns und Passierbällen seines Gegners zu kämpfen. Durch die Niederlage verpasste es der 27Jährige, seine 2018 aufgestellte Bestmarke von 60 Toursiegen in einer Saison einzustellen. Zverev hatte vor dem Turnier eine einwöchige Krankheitspause wegen einer Lungenentzündung eingelegt. | 09.10.2024 16:27