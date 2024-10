Stand: 23.10.2024 19:39 Uhr Tennis: Zverev mit Saisonrekord ins Viertelfinale von Wien

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Turnier in Wien das Viertelfinale erreicht. Der in Österreichs Hauptstadt an Nummer eins gesetzte Hamburger setzte sich am Mittwochabend mit 6:2, 7:5 gegen den US-Amerikaner Marcos Giron durch. Nächster Gegner ist entweder der Franzose Gael Monfils oder der Italiener Lorenzo Musetti. Mit seinem 61. Saisonerfolg hat Zverev seinen Bestwert aus dem Jahr 2018 (60 Siege) überboten. | 23.10.2024 19:39