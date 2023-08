Stand: 27.08.2023 10:04 Uhr Tennis: Zverev in "Superstimmung" vor US-Open-Auftakt

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev geht die am Montag beginnenden US Open optimistisch an. Er sei generell in "Superstimmung", sagte der 26-Jährige. "Die letzten paar Wochen, die laufen gut. Ich hoffe, dass ich hier so weitermachen kann", erklärte der Hamburger, der am Dienstag zum Auftakt des Hartplatz-Grand-Slams auf den Australier Aleksandar Vukic trifft. "Um solche großen Turniere zu gewinnen", führte Zverev aus, "brauchst du gute Matches gegen große Spieler - da hat mir Cincinnati sehr geholfen." Beim ATP-Turnier vor einer Woche hatte er in Daniil Medwedew erstmals seit mehr als einem Jahr einen Top-10-Spieler geschlagen. | 27.08.2023 10:03