Stand: 11.08.2024 22:55 Uhr Tennis: Zverev in Montreal ausgeschieden

Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier im kanadischen Montreal im Viertelfinale ausgeschieden. Der Hamburger, der in Montreal 2017 seinen zweiten Masters-Titel gefeiert hatte, unterlag dem US-Amerikaner Sebastian Korda 6:7 (5:7), 6:1, 4:6. Immer wieder musste der Weltranglisten-Vierte wie in den vergangenen Tagen husten. Schon bei seinem Viertelfinal-Aus bei den Sommerspielen in Frankreich hatte Zverev über gesundheitliche Probleme geklagt. Schon in der nächsten Woche steht das Turnier in Cincinnati in den USA an. Dort ist Zverev an Position drei gesetzt und hat zum Auftakt ein Freilos. | 11.08.2024 22:55