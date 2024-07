Stand: 24.07.2024 20:13 Uhr Tennis: Seidel verpasst in Prag das Halbfinale

Tennisspielerin Ella Seidel hat das erste Halbfinale ihrer Karriere auf der WTA-Tour klar verpasst. Die 19 Jahre alte Hamburgerin verlor beim 250er-Turnier in Budapest ihr Viertelfinale gegen die an Nummer eins gesetzte Tschechien Linda Noskova mit 1:6, 3:6. Vor einer Woche war die Nummer 150 der Weltranglisten in Budapest erstmals auf der WTA-Tour in ein Viertelfinale eingezogen. Mit Seidel ist die letzte verbliebene deutsche Spielerin in Prag ausgeschieden. | 24.07.2022 19:50