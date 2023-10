Stand: 16.10.2023 13:00 Uhr Tennis: Noha Akugue scheitert in Cluj früh

Tennis-Talent Noma Noha Akugue hat beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca Lehrgeld gezahlt. Die 19-Jährige aus Reinbek unterlag der an Position vier gesetzten Spanierin Rebeka Masarova in der ersten Runde des WTA-Turniers in Rumänien 4:6, 0:6. Im zweiten Satz geriet die Außenseiterin vor allem beim zweiten Aufschlag schnell unter Druck und hatte ihrer erfahreneren Gegnerin nur noch wenig entgegenzusetzen. Noha Akugue hatte im Sommer durch ihren Finaleinzug am Hamburger Rothenbaum für Furore gesorgt. | 16.10.2023 12:59