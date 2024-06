Stand: 28.06.2024 08:33 Uhr Tennis: Lisicki traut Kerber in Wimbledon eine Überraschung zu

Tennisprofi Sabine Lisicki traut Angelique Kerber beim Klassiker in Wimbledon eine Überraschung zu. "Sie sieht fantastisch aus. Sie ist topfit. Und wenn man ein Turnier schon mal gewonnen hat, dann ist alles möglich", sagte Lisicki vor dem Start des dritten Grand-Slam-Turniers am Montag. Kerber hatte 2018 in Wimbledon triumphiert. Am Freitag wird sie mit der Auslosung erfahren, gegen wen sie zunächst antreten wird. Zuletzt war die 36-jährige Kielerin bei zwei Rasenturnieren in Runde eins gescheitert. Lisicki pausiert gerade wegen ihrer Schwangerschaft. | 28.06.2024 08:01