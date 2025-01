Stand: 10.01.2025 16:31 Uhr Tennis: Davis-Cup-Team ohne Zverev gegen Israel

Das deutsche Davis-Cup-Team muss im Erstrundenspiel gegen Israel auf Alexander Zverev (Hamburg) verzichten. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 steht für die Partie im litauischen Vilnius nicht zur Verfügung, weil er nach den an diesem Sonntag beginnenden Australian Open einige Sandplatz-Turniere in Südamerika spielen wird. Bundestrainer Michael Kohlmann nominierte Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie die beiden Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz für die Begegnung am 1. und 2. Februar. | 10.01.2025 16:29