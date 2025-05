Stand: 12.05.2025 15:57 Uhr Talent Bröger verlässt VfL Wolfsburg und wechselt zum SC Paderborn

Nachwuchstalent Bennit Bröger wird den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach acht Jahren verlassen. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler, der 2017 vom BSC Acosta in die Jugendabteilung der "Wölfe" gewechselt war, schließt sich nach Informationen des Fachblatts "kicker" dem Zweitligisten SC Paderborn an. Der Kontrakt des gebürtigen Braunschweigers beim VfL läuft am 30. Juni aus. In der vergangenen Saison war Bröger zu einem Bundesliga-Kurzeinsatz im Wolfsburger Dress gekommen. | 12.05.2025 15:47