Stand: 22.10.2022 11:13 Uhr THW Kiel: Voigt hilft wieder aus

Malte Voigt feiert ein Blitzcomeback beim THW Kiel. Wegen akuter Personalprobleme verpflichtete der deutsche Handball-Rekordmeister den Linksaußen vom Kooperationspartner TSV Altenholz aus der 3. Liga. Der 29-Jährige ist schon am Sonntag (14 Uhr) im Bundesliga-Heimspiel gegen Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen spielberechtigt. Voigt war bereits im Dezember 2020 von den "Zebras" geholt worden, um - so wie jetzt - die Ausfälle von Magnus Landin und Rune Dahmke zu kompensieren. In seinen sechs Monaten beim THW erzielte er in 34 Partien 18 Treffer. | 22.10.2022 11:13