Stand: 23.01.2025 11:43 Uhr THW-Coach Jicha rechnet zum Rückrundenstart nicht mit Duvnjak

Trainer Filip Jicha rechnet nicht damit, dass Kapitän Domagoj Duvnjak dem deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel zum Restart der Bundesliga am 8. Februar zur Verfügung stehen wird. "Einen Einsatz gegen Magdeburg würde ich in die Kategorie 'Kleines Wunder' einordnen", sagte der 42 Jahre Tscheche den "Kieler Nachrichten". Der kroatische Nationalspieler Duvnjak hatte sich während der laufenden Weltmeisterschaft an der Wade verletzt und wird im Turnier nicht mehr spielen. Kiel überwintert als Tabellen-Dritter. Überblick | 23.01.2025 11:35