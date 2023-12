Stand: 17.12.2023 13:35 Uhr Strobel Zweite bei Dressur-Kür in Frankfurt

Laura Strobel hat beim internationalen Reitturnier in Frankfurt am Main Rang zwei bei der Grand Prix Kür in der Dressur belegt. Die Teilnehmerin aus dem niedersächsischen Cappeln musste sich mit mit Valparaiso (75,875) nur dem in Coesfeld lebenden Spanier Borja Carrascosa geschlagen geben. Die Richter bewerteten seine Vorstellung am Sonntag auf Sir Hubert mit 77,525 Prozent. | 17.12.2023 13:34