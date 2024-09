Stand: 10.09.2024 14:57 Uhr St. Pauli: Metcalfe mit muskulären Problemen

Connor Metcalfe vom Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli muss für das Länderspiel Australiens gegen Indonesien passen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, klagt der Mittelfeldspieler über muskuläre Probleme. Eine genaue Diagnose werde erst nach seiner Rückkehr nach Hamburg möglich sein, so St. Pauli. Die Kiezkicker treten in der Liga am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) in Augsburg an. | 10.09.2024 14:45