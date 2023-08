Stand: 31.08.2023 09:08 Uhr St.-Pauli-Fans protestieren in Braunschweig gegen Ticketpreise

Die Fans des FC St. Pauli wollen beim Auswärtsspiel am Freitag bei Eintracht Braunschweig erst fünf Minuten nach Anpfiff (18.30 Uhr im NDR Livecenter) in den Gästeblock kommen. Hintergrund ist ein geplanter Stimmungsboykott der Hamburger Anhänger, der sich "gegen Topspielzuschläge und steigende Ticketpreise" in Braunschweig richtet, wie die Gruppierung "Ultra Sankt Pauli" in einer Mitteilung bekanntgab. Der BTSV erhebt in dieser Spielzeit auf fünf Partien - darunter die am Freitag gegen St. Pauli - einen Topspielzuschlag. Im Vergleich zu den übrigen Spielen der Saison kosten die fünf Begegnungen vier Euro pro Karte mehr. | 31.08.2023 09:08