Stand: 08.10.2024 09:08 Uhr Spielpraxis für Reservisten: VfL Wolfsburg testet gegen Magdeburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bestreitet in der Länderspielpause ein Testspiel gegen den Zweitliga-Zweiten 1. FC Magdeburg. Die Partie findet am Donnerstag, 10. Oktober, 13 Uhr, statt - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Begegnung solle dazu dienen, "den nicht nominierten Kaderspielern Spielpraxis zu geben", wie die Niedersachsen mitteilten. Die nächste Bundesliga-Partie bestreiten die "Wölfe" am 20. Oktober gegen den Nordrivalen Werder Bremen (17.30 Uhr, im NDR Livecenter). | 08.10.2024 09:08