Stand: 03.06.2024 17:10 Uhr Simakala und Wriedt in Kiel wohl ohne Zukunft

In ihrer Abwesenheit ist Holstein Kiel in die Bundesliga aufgestiegen - und hat offenbar nun erst Recht keine Verwendung mehr für sie: Ba-Muaka Simakala und Kwasi Okyere Wriedt kehren Stand jetzt am 1. Juli nach ihren Leihen an die Förde zurück. Wie der "kicker" berichtet, sollen sich beide trotz Vertrag bis 2025 aber einen neuen Vereine suchen. Demnach haben die "Störche" die Spieler und ihre Berater darüber informiert, dass nicht mehr mit ihnen geplant wird. Wechselbörse | 03.06.2024 17:01