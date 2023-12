Stand: 15.12.2023 13:18 Uhr Sieg gegen Tschechien: DHB-Frauen spielen um WM-Platz fünf

Deutschlands Handballerinnen haben bei der WM den fünften Platz fest im Blick. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich 32:26 (14:12) gegen Tschechien durch und hat schon vor dem abschließenden Duell mit Montenegro oder der Niederlande die beste WM-Platzierung seit 16 Jahren sicher. Die Entscheidung über die Abschlussplatzierung fällt in der Partie am Sonntag. Das Abschneiden entscheidet darüber, ob Deutschland im April in einem vermeintlich einfacheren Olympia-Qualifikations-Turnier dabei ist. | 15.12.2023 13:08