Stand: 04.06.2024 20:04 Uhr Sieben Wochen vor Olympia: Sorgen um verletzte Oberdorf

Die deutschen Fußballerinnen müssen gut sieben Wochen vor ihrem Olympia-Auftakt um Lena Oberdorf bangen. Beim EM-Qualifikationsspiel am Dienstagabend in Polen, in dem sie mit einem 3:1-Erfolg das EM-Ticket lösten, musste der 22 Jahre alte Mittelfeld-Star in der 37. Minute ausgewechselt werden. Oberdorf selbst hatte für ihr Foul Gelb gesehen, aber einen Schlag auf die linke Wade erlitten. Sie humpelte gestützt von zwei Betreuern und unter Tränen vom Platz. In die Kabine musste sie kurz darauf gar getragen werden. Ob und wie lange Oberdorf ausfällt, steht noch nicht fest. | 04.06.2024 20:03