Stand: 26.09.2024 08:49 Uhr Seifert hält Föderalismus im Sport für problematisch

Sporthilfe-Aufsichtsratschef Christian Seifert hält den Föderalismus im deutschen Sport für problematisch. "Weil es offenkundig sehr schwerfällt, die Besten bestimmter Sportarten an einem Standort zu konzentrieren, so wie es in England und Frankreich intensiver geschieht", erklärte der 55 Jahre alte ehemalige DFL-Chef in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Es brauche ein ausreichendes Bekenntnis zu echter Elite und zur Konzentration von Mitteln dort gebe, wo es nötig sei. "Gibt es das? Nein", betonte Seifert. | 26.09.2024 08:48