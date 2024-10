Stand: 21.10.2024 18:08 Uhr Sehnenverletzung am Fuß - Dehm fehlt Hannover 96 "bis auf Weiteres"

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss "bis auf Weiteres" auf Abwehrspieler Jannik Dehm verzichten. Das gaben die Niedersachsen am Montag bekannt. Eine MRT-Untersuchung habe eine Sehnenverletzung am Fußrücken ergeben, teilte der Club mit, eine Fraktur habe dagegen ausgeschlossen werden können. Dehm, der in dieser Saison bislang auf sechs Zweitliga-Einsätze und ein Tor kommt, hatte sich die Verletzung in der Partie bei Hannovers 1:0-Sieg über Schalke 04 im ersten Durchgang zugezogen und war zur Pause in der Kabine geblieben. | 21.10.2024 18:08