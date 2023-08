Seesegel-WM in Kiel: Deutsche Yachten auf Medaillenkurs Stand: 11.08.2023 16:23 Uhr Bei der Seesegel-WM in Kiel haben die 111 Boote aus 13 Nationen ihre Langstrecke beendet. Die deutschen Yachten in der Königsklasse A konnten ihre Medaillenplätze verteidigen.

von Sven Kaulbars

Blauer Himmel, nur wenig Wolken, gute Segelbedingungen bei 10 bis 12 Knoten Wind, so ging es Donnerstagabend auf die Langstrecke in Richtung dänische Südsee. Im engen Startareal in der Strander Bucht war die Crew der "Outsider" von Tilmar Hansen (Kiel) als erstes Schiff an der Linie und legte mit einem schnellen Gennaker-Manöver ein paar Bootslängen zwischen sich und der Titelfavoritin "Beau Geste" von Karl Kwok (Hongkong).

"Die 'Beau Geste ist das Maß der Dinge. Man sieht in jeder Phase wie professionell die Crew aufgestellt ist und wie gut alles vorbereitet ist. Deshalb ist es großartig, wenn man die Chance hat sich vor sie zu setzen", sagte Bo Teichmann von der "Outsider". "Wir haben die Position lange gehalten und taktisch keine Fehler gemacht".

Seesegel-WM: "Outsider" auf Medaillenkurs

Allerdings konnte die "Outsider" am nördlichsten Punkt des Kurses das Tempo nicht mehr halten. "Auf Höhe von Spodsbjerg auf Langeland ist uns plötzlich das Steuerbord-Unterwant gebrochen, wir mussten Tempo rausnehmen, um den Mast zu sichern. Wir konnten es zwar mit Bordmitteln fixieren, aber nicht ganz die Lasten fahren", sagte Teichmann.

Berechnet reichte es für die "Outsider" aber, um zumindest einen Punktsieg gegen die "Beau Geste" zu landen. Den Sieg nach berechneter Zeit sicherte sich mit etwa 14 Sekunden Vorsprung die "2Desna" von Johannes Wackerhagen (Kiel), gleich dahinter folgte die "Outsider".

"Beau Geste" aus Hongkong vor WM-Gesamtsieg

Der vierte Platz für "Beau Geste" ändert indes nichts an der Überlegenheit der TP52 vom Royal Hong Kong Yachtclub, die in den sieben Wettfahrten sechs Siege stehen hat und damit nur noch in der Theorie vom Titelgewinn abzuhalten ist. Hinter der "Outsider" behauptet die "Red Bandit" von Carl-Peter Forster (Bayerischer Yachtclub) Rang drei im Gesamtklassement.

