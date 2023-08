Segel-WM in Kiel: Bleibt die "Outsider" ewig Zweiter? Stand: 10.08.2023 20:01 Uhr Zweimal waren sie Vize-Weltmeister, nun wollen sie den Titel: Die "Outsider"-Crew bei der ORC-Segel-WM in Kiel. Doch auch diesmal ist die Konkurrenz groß.

von Julia Jänisch

Kiel-Schilksee, am frühen Morgen. Die Ostsee liegt ruhig im Sonnenschein, die Fahnen hängen schlaff von ihren Masten. Dass ein Sturm die ORC-Segelweltmeisterschaft noch vor zwei Tagen durcheinandergewirbelt hat, scheint unvorstellbar. Bei Windgeschwindigkeiten von 35 bis 40 Knoten war es am ersten Tag unmöglich, das geplante Langstreckenrennen über 200 Seemeilen zu segeln. "Das sind Stärken, bei denen man normalerweise im Hafen bleibt und sich ein Bier aufmacht", sagt Bo Teichmann, Steuermann der "Outsider"-Yacht, "so krasse Bedingungen haben wir selten erlebt." Am zweiten Tag drückte der Westwind das Wasser dann so weit raus, dass kein Auslaufen aus dem Schilkseer Hafen möglich war.

Zum zweiten Mal sind die ORC-Meisterschaften in Kiel zu Gast und wiederholt zeigt sich: Kiel ist ein besonderes Segelrevier. Bei der ersten Ausgabe 2014 gab es eine Rekordbeteiligung von 151 Yachten. Dieses Mal nun ein Sturm, der Besatzungen und Material an ihre Grenzen brachte. Doch am dritten Wettkampftag kehrt ein wenig Normalität ein, auch für die "Outsider"-Crew umden Kieler Skipper Tilmar Hansen und Steuermann Bo Teichmann. Die "Outsider" segelt als eine von 15 Hochseeyachten in der Königsklasse A - eine von drei Klassen bei der WM. Und das klare Ziel der Crew lautet: We want to win!

"Outsider": Vize-Triple verhindern

In den letzten beiden Jahren ist das 15-köpfige Team jeweils Vizeweltmeister geworden. Ein Vize-Triple wollen die Segler aber unbedingt verhindern. Bo Teichmann und Skipper Tilmar Hansen segeln seit 23 Jahren zusammen, der Großteil des Teams schon seit zehn Jahren. Doch es sind auch fünf Neue im Team - das muss sich erst einmal einspielen. "Wir haben Fehler gemacht, aber wir wissen welche. Unser Zusammenspiel muss auf dem Wasser bei allen Bedingungen abgerufen werden. Das müssen wir heute nochmal zeigen", sagt Steuermann Bo Teichmann. "Wenn wir was reißen wollen, müssen wir heute gewinnen." Denn: Zu Beginn des dritten Renntags liegt die Crew - wie gewohnt - auf Rang zwei.

Gute Bedingungen am dritten Tag

Gegen halb zehn geht es raus zum Stollergrund, westlich des Kieler Leuchtturms. Inzwischen scheint die Sonne, der Wind frischt auf - sehr gute Bedingungen für die 15 Teams am Start. Zwei "Up-and-Down" fahren sie an diesem Tag - kurze Wettfahren von gut vierzig Minuten. Größter Konkurrent der "Outsider" ist die "Beau Geste" - Titelverteidigerin und amtierende Europameisterin. Auch in diesem Jahr liegt die "Beau Geste" nach gut der Hälfte aller Rennen wieder in Führung. "Die 'Beau Geste' führt absolut zu recht", sagt "Outsider"-Steuermann Bo Teichmann. "Die Crew verbringt zusammen schon die meiste Zeit auf dem Wasser, sie kennen ihr Boot hundertprozentig."

Um elf Uhr geht es los: Nach dem Start kommt die "Outsider" gut weg, segelt als eines der ersten Boote gegen den Wind in Richtung Eckernförder Bucht. Doch am Ende müssen sie sich wieder knapp der "Beau Geste" geschlagen geben. In einer kurzen Pause vor dem nächsten Rennen fasst Bo Teichmann zusammen: "Es war spannend. Wir hatten einen guten Start, sind gut rausgekommen. Dann hatten wir leider einen Winddreher auf der anderen Seite, sodass dann das linke Feld vorgefahren ist. Wir konnten uns dann aber am Ende als Zweiter ins Ziel retten." Mit einem Lächeln auf dem Gesicht segeln sie zum Start des zweiten Rennens. Doch am Nachmittag steht fest: Die "Outsider" bleibt auf Platz zwei.

Das härteste Rennen kommt noch

In der Nacht wird dann das Langstreckenrennen nachgeholt - denn ohne Langstecke kann die WM nicht abgeschlossen werden. Gut 120 Seemeilen weit geht es bis in die dänische Südsee. Von allen Rennen wird das schlechteste Rennen aus der Wertung gestrichen, die Langstrecke aber zählt immer. Wenn die Boote morgen Vormittag wieder in den Schilkseer Hafen zurückkommen, wird abzusehen sein, ob die "Outsider" diesmal Chancen auf den Titel hat. Am Freitag ist dann Wettkampf-Pause, bevor die WM am Sonnabend mit zwei bis drei weiteren Coastal-Races zu Ende geht.

Weitere Informationen Seesegel-WM in Kiel in stürmischen Winden gestartet Anstelle des ursprünglich vorgesehenen Langstrecken-Rennens wurde eine küstennahe Wettfahrt absolviert. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.08.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln