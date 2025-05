Stand: 01.05.2025 19:03 Uhr Schwimmen: Ahrensburger Jahn holt DM-Titel

Der Ahrensburger Cornelius Jahn hat bei den Deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin den Titel über 100 m Rücken geholt. Der 22-Jährige siegte am Maifeiertag in 54:30 Sekunden vor den beiden Berlinern Ole Braunschweig (54,67) und Vincent Passek (55,30). Kevin Ehrenpfort aus Springe wurde in 56,39 Siebter. | 01.05.2025 19:03