Schwesig will in Paris für Segelrevier Warnemünde werben

Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig reist am 28. Juli zu den Olympischen Spielen nach Paris. Dort will sie für das Segelrevier Rostock-Warnemünde werben, wie sie in Schwerin ankündigte. Im Falle einer deutschen Bewerbung für Olympia sollte Warnemünde ein Standort für die Segelwettbewerbe sein, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin. Dafür gebe es einen Beschluss des Landtags in Schwerin. | 16.07.2024 17:18